Завершились переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президентов Путина и Эрдогана в Сочи продлились около трех часов

Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи завершились, передает ТАСС. Они продлились три часа.

Во время переговоров Путин оценил влияние Турции на ситуацию в Нагорном Карабахе. По его мнению, активно работает российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. В свою очередь лидер Турции по-русски поблагодарил Путина за встречу.

Ранее Путин отметил позитивные отношения с Турцией. По его словам, иногда переговоры проходят непросто, однако всегда находятся выгодные для обоих государств компромиссы.

Переговоры лидеров России и Турции начались в Сочи. В Кремле отметили, что главными темами встречи станут вопросы политического и экономического сотрудничества Анкары и Москвы.