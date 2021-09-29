В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи начались переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдаганом

В Сочи начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Переговоры нашего президента и президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи начались», — сообщили в администрации Эрдогана.

Ранее в Кремле сообщили, что ключевыми темами предстоящих обсуждений станут вопросы политического и экономического сотрудничества Анкары и Москвы. Лидеры государств обменяются мнениям о ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Также стало известно, что Эрдоган надеется получить помощь России в борьбе против сил самообороны сирийских курдов (YPG), признанных Анкарой террористической организацией. Эрдоган хотел бы, чтобы представители YPG вышли из городов Манбидж и Телль-Рифъат, что было согласовано Турцией и Россией в 2019 году.