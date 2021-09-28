Стало известно о планах Эрдогана попросить у Путина помощи

Bloomberg: Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи попросит помощи в борьбе против курдов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным 29 сентября в Сочи попросит у него помощи. Эрдоган рассчитывает на поддержку России в борьбе против сил самообороны сирийских курдов (YPG), признанных Анкарой террористической организацией. Предполагается, что боевики связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана, передает Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.

Стало известно, что Турция надеется получить помощь России в предотвращении атак курдов на турецких солдат в районах, близких к границе страны. Эрдоган хотел бы, чтобы представители YPG вышли из городов Манбидж и Телль-Рифъат, что было согласовано Турцией и Россией в 2019 году.

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В октябре 2019 года Россия и Турция приняли Меморандум о взаимопонимании между двумя странами, который предусматривает вывод курдских сил от сирийско-турецкой границы и совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от нее к западу и к востоку от района турецкой операции «Источник мира», за исключением города Камышлы.

Ранее в Кремле раскрыли темы будущих переговоров Путина и Эрдогана. В рамках диалога в Сочи лидеры государств рассмотрят актуальные международные вопросы, а также экономическое и политическое партнерство стран.