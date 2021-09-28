Американский Сенат пригрозил Турции новыми санкциями за сделки с Россией

Сенат США: новые сделки с российскими военными приведут к очередным санкциям против Анкары

Если Турция продолжит заключать оборонные сделки с Россией, США введет против Анкары новые санкции. Об этом сообщается на странице Комитета Сената США по международным отношениям в Twitter.

«Cанкции предусмотрены для любой организации, которая ведет бизнес с российским военным или разведывательным сектором», — сказано в сообщении Комитета. Отмечается, что такое положение дел регламентируется законом CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций — прим. «Ленты.ру»).

Сенат США пригрозил санкциями Анкаре после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении закупить новую партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России. При этом турецкий лидер подчеркнул, что ни одно государство не может влиять на суверенное право его страны выбирать поставщиков оборонительных систем для защиты населения.

Ранее Эрдоган заявил, что Джо Байден стал первым президентом США, с которым у него не получается наладить полноценный диалог. Он обвинил нынешнюю администрацию США в расширении поставок оружия сирийским террористам (курдским боевикам). Также Эрдоган отметил, что Байден продолжает давить на Анкару из-за покупок у России комплексов С-400.