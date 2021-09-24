В США оценили испытания С-400

В сентябре российские войска провели учения с боевой стрельбой. В рамках маневров на полигоне Ашулук в Астраханской области были задействованы расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». В США оценили испытания российской системы. Журнал The National Interest опубликовал мнение военного эксперта Питера Сучиу о российском комплексе С-400.

Система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Автор отмечает, что с момента принятия на вооружение комплекс С-400 стал «одной из самых востребованных в России боевых платформ высокого класса».

Сучиу подчеркивает, что в разработке С-400 использовали наработки по С-300, но «Триумф» получил больше возможностей. Так, ЗРК С-400 изначально получил четыре типа ракет, которые позволяют поражать цели на дальности от 40 до 400 километров. В частности, ракета 40Н6Е может поражать цели на максимальной дистанции даже в условиях радиоэлектронного противодействия.

По мнению автора, С-400 сопоставим с американским ЗРК Patriot. Однако пока С-400 уступает американскому ЗРК в средствах противоракетной обороны. Сучиу считает, что включение противоракеты 77Н6 в арсенал С-400 может ликвидировать этот разрыв.

The National Interest пишет, что С-400 «к большому огорчению» предложили на экспорт. Это привело к тому, что США вводят санкции за покупку ЗРК «Триумф». «Использование С-400 в качестве инструмента экономической войны не следует недооценивать, поскольку платформа является примером российской гибридной войны против Соединенных Штатов и НАТО» — резюмирует Сучиу.

В мае авторы The National Interest составили список лучших российских вооружений на параде Победы в Москве 9 мая. Эксперты отметили модернизированный истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», беспилотную боевую машину «Уран-9», технику на платформе «Армата», и комплекс С-400 «Триумф».