Уничтожение цели российским «Бук-М3» показали на видео

На учебных стрельбах российские комплексы «Бук-М3» уничтожили все цели

Уничтожение цели российским зенитным ракетным комплексом «Бук-М3» показали на видео. Соответствующий ролик опубликовал ТАСС.

Учебные стрельбы проходили в на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Расчеты «Бук-М3» совершили боевые пуски двух типов ракет, уничтожив в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия высокоскоростные маневренные средства воздушного нападения условного противника.

В качестве последних использовались ракеты-мишени «Саман», развивающие скорость около тысячи километров в час. «Каждая ракета поразила мишень на удалении от 35 до 65 километров от охраняемых объектов», — говорится в сообщении Минобороны России.

В ноябре 2020 года обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что российские системы противовоздушной обороны С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» могут «проморгать» одинокий дрон-камикадзе из-за незначительности последнего.