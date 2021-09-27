Турция закупит у России еще одну партию C-400

Анкара намерена закупить у России еще одну партию зенитно-ракетных систем (ЗРК) C-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CBS.

Политик подчеркнул, что Турция как суверенная страна единственная может принимать решения о закупке оружия у других государств. «В будущем никто не сможет вмешиваться в наши решения о том, какие системы защиты приобретать, у какой страны и на каком уровне», — заключил он.

Эрдоган отметил, что Анкара очень решительна в отношении систем обороны и мер, которые необходимо принять для укрепления безопасности 84 миллионов турецких граждан.

Ранее греческий политолог Пол Антонопулос предупредил, что, несмотря на установление позитивных отношений с Россией, Турция легко согласится на возможное сотрудничество с Западом, если она увидит в этом какие-либо преимущества. Он напомнил, что Анкара предложила Москве создать платформу для урегулирования проблем, связанных с Ближним Востоком и Закавказьем, к которой предложили присоединиться Армении, Азербайджану, Ирану и Грузии. По его мнению, этот шаг не дает гарантий, что Эрдоган будет придерживаться сотрудничества с Россией.