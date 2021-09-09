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Закупка С-400 обнаружила неофициальные санкции США в отношении Турции

Профессор Сельчук Чолакоглу: Турция уже испытывает давление неофициальных санкций США
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Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Турция уже испытывает давление неофициальных санкций США, что осложняет повторные закупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРК) C-400. Об этом рассказал директор Турецкого центра азиатско-тихоокеанских исследований, профессор Сельчук Чолакоглу в интервью «Евразия.Эксперт».

По словам специалиста, турецкая оборонная промышленность уже находится под неофициальными санкциями США и других стран НАТО. Такая сложность обнаруживается во время переговоров, касающихся покупки второй партии С-400. Чтобы избежать угрозы повторных санкций, Анкара пытается «оттянуть время», отметил Чолакоглу.

При этом профессор не уточнил, какие именно неофициальные санкции он имеет в виду.

Анкара расплатилась с Москвой за первую поставку C-400 7 декабря 2020 года. Переговоры о покупке систем, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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