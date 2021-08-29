В Турции заявили об уверенности в покупке у России второго полка C-400

Эрдоган: Турция не сомневается, что купит у России второй полк С-400

В Анкаре не сомневаются, что страна купит у России второй полк зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

«Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Во время тушения пожаров мы использовали российские самолеты», — заявил Эрдоган.

Президент также добавил, что по прилете в Россию он встретится с Владимиром Путиным и обсудит все вопросы поставок. Турецкий лидер подчеркнул, что уже начал это обсуждать с российским президентом во время последнего телефонного разговора.

Ранее Эрдоган запланировал встречу с Путиным. По его словам, она состоится в ближайшее время. Об этом он упомянул, рассказывая журналистам о том, что с российским лидером скоро проведет переговоры президент Азербайджана Ильхам Алиев.