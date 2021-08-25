Турция начала вывод войск из Афганистана

Минобороны Турции сообщило о начале операции по выводу 600 военных из Афганистана. Соответствующая информация появилась на странице оборонного ведомства в Twitter,

Из заявления следует, что решение об эвакуации подразделений турецких вооруженных сил «принято после различных контактов и оценки текущей ситуации».

«Турецкие военные, с успехом выполнив свой долг в Афганистане, с честью возвращаются на родину. После проведения переговоров и оценки текущей ситуации и создавшихся условий, была начата эвакуация турецких военных», — сообщили в ведомстве.

Ранее в августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что готов сесть за стол переговоров с членами террористического движения «Талибан» (запрещено в России), чтобы вместе приступить к решению проблем.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.

