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Турция начала вывод войск из Афганистана

Минобороны Турции сообщило о начале вывода вооруженных сил из Афганистана
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Фото: Marcus Yam / Getty Images

Минобороны Турции сообщило о начале операции по выводу 600 военных из Афганистана. Соответствующая информация появилась на странице оборонного ведомства в Twitter,

Из заявления следует, что решение об эвакуации подразделений турецких вооруженных сил «принято после различных контактов и оценки текущей ситуации».

«Турецкие военные, с успехом выполнив свой долг в Афганистане, с честью возвращаются на родину. После проведения переговоров и оценки текущей ситуации и создавшихся условий, была начата эвакуация турецких военных», — сообщили в ведомстве.

Ранее в августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что готов сесть за стол переговоров с членами террористического движения «Талибан» (запрещено в России), чтобы вместе приступить к решению проблем.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.

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