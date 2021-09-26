Политолог предупредил о возможном предательстве Эрдогана после встречи с Путиным

Несмотря на установление позитивных отношений с Россией Турция легко согласится на возможное сотрудничество с Западом, если она увидит в этом какие-либо преимущества. Об этом в преддверии переговоров президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предупредил греческий политолог Пол Антонопулос в своей статье для издания InfoBrics.

Антонопулос напомнил, что Анкара предложила Москве создать платформу для урегулирования проблем, связанных с Ближним Востоком и Закавказьем. К платформе предложили присоединиться Армении, Азербайджану, Ирану и Грузии. Такой шаг, по мнению политолога, не дает никаких гарантий, что Турция будет налаживать отношения именно с Россией, а не с Европой и США, так как от выбора страны-партнера зависит рейтинг турецкого лидера.

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«Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная, что Турция зачастую легко поворачивается к Западу», — написал Антонопулос.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал одну из тем встречи российского и турецкого президентов 29 сентября в Сочи — они обсудят выполнение договоренностей о борьбе с террористами в Идлибской зоне деэскалации. Министр подчеркнул, что обязательство выполняется медленно со стороны Турции.