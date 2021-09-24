Эрдоган попросил Россию изменить свой подход к политике в Сирии

Эрдоган: я ожидаю от России иных подходов в Сирии из солидарности с Турцией

Анкара просит Россию изменить подход к политике в Сирии в качестве проявления солидарности с Турцией. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что режим президента Сирии Башара Асада представляет опасность для южных регионов Турции. «Я ожидаю от России как от дружеской страны иных подходов в качестве проявления солидарности к нам», — отметил глава государства.

Турецкий лидер также признался, что у него серьезные ожидания от встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться в Сочи 29 сентября. Политик заявил, что надеется вывести отношения с Москвой на новый уровень.

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Ранее Эрдоган объявил, что на переговорах с Путиным будут приняты важные решения по Сирии. В частности, президент Турции планирует обсудить ситуацию в северо-западной сирийской провинции Идлиб. Сейчас регион удерживают повстанцы, которым помогает турецкая армия.

22 сентября Турция, в преддверии встречи лидеров в Сочи, направила в Идлиб более тысячи солдат и военную технику. Этот шаг Анкара мотивировала желанием взять под контроль поток беженцев, который хлынул в южные регионы Турции. При этом в настоящий момент сирийские войска при поддержке российской авиации ведут штурм Идлиба, с целью вернуть его под контроль Дамаска.

14 сентября на встрече с сирийским президентом Башаром Асадом Путин назвал иностранные контингенты на территории Сирии главной преградой для восстановления мира в стране. Он отметил, что Дамаск при этом делает успехи в деэскалации, пытаясь договориться с разными силами в Сирии.