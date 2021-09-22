Турция направит больше войск в Сирию перед встречей Эрдогана с Путиным

Перед встречей с президентами Ирана и России Эрдоган направит в Сирию тысячу солдат

Турция планирует направить более тысячи солдат на северо-запад Сирии для повышения контроля за порядком в провинции Идлиб. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимных турецких чиновников.

Сообщается, что таким образом Анкара намерена пресечь поток сирийских беженцев, который якобы усилился в последние месяцы. Издание отмечает, что подкрепление отправится в Идлиб незадолго до встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрагимом Раиси, которая должна состояться 29 сентября в Москве.

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По информации источников, на встрече с Раиси и Путиным Эрдоган поднимет вопрос эскалации в Идлибе. В последнее время в провинции участились атаки сирийских войск и российской ударной авиации. Чиновники отмечают, что увеличение турецкого контингента в Сирии поможет предотвратить дальнейшие атаки на позиции идлибских повстанцев со стороны военных сил Дамаска.

21 сентября Турция отказалась признавать выборы в Государственную Думу России, которые прошли с 17 по 19 сентября в Крыму. В турецком МИД выразили поддержку территориальной целостности Украины и отказались признавать «аннексию» полуострова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал категорическое несогласие Кремля с позицией Анкары.

14 сентября состоялась необъявленная встреча между Путиным и президентом Сирии Башаром Асадом. Лидеры двух стран положительно оценили российско-сирийский союз и отметили общие успехи в борьбе против террористов и повстанцев. Кроме того, Путин назвал иностранные вооруженные силы на сирийской территории главным препятствием для восстановления государственности в Сирии.

