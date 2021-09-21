Эрдоган приедет к Путину на фоне гибели турецких солдат в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет с однодневным визитом в Сочи 29 сентября для проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (в город Сочи) 29 сентября 2021 года», — уточнили представители канцелярии.

Агентство указывает, что накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о подготовке к приезду Эрдогана в Россию. Комментируя повестку на переговорах, Песков отметил, что главы государств обсудят широкий спектр вопросов, включающий двусторонние отношения, Сирию, а также прочие региональные конфликты.

Ранее сообщалось, что российская сторона поставила Анкаре условие, требующее вывода войск с территории Сирии. Издание Al Monitor отмечало, что Эрдоган оказался перед нелегким выбором, так как вывод армии из Сирии подорвет позиции страны в регионе. Согласно данным издания, 11 сентября Анкара в результате взрыва бомбы в Идлибе потеряла троих солдат.