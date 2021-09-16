Названы сроки вывода американских войск из Сирии

Войска США покинут Сирию до конца правления президента США Джо Байдена. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

Он выразил уверенность, что США начнут защищать свои интересы в Сирии не военными, а дипломатическими инструментами. Противостояние террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) ограничится ударами беспилотников и захватом отдельных боевиков. По мнению Наумова, США уже сейчас «не очень желают» держать в изоляции режим Башара Асада.

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Главная цель США в Сирии — сдержать влияние России на страны Ближнего Востока, заявил «Ленте.ру» директор Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО МИД России Максим Сучков. «Присутствие американцев носит внятные цели, обходится недорого и ложится в стратегическое намерение не дать России возможность подорвать позиции США в регионе», — пояснил аналитик.

По его словам, имеющийся контингент позволяет США решать сразу несколько задач в Сирии. Он держит под контролем ситуацию на сирийско-иракской границе, помогает поддерживать курдов, не давать развернуться ИГ и проиранским силам. Как отмечает Сучков, США не допустят, чтобы Асад «окончательно овладел занимаемой курдами территорией, богатой нефтью».

10 августа заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул (Dana Stroul) заявила, что американские войска должны остаться на северо-востоке Сирии. По ее словам, это необходимо для помощи союзникам в борьбе с ИГ. Также Строул отметила гуманитарный аспект присутствия США.