Убийство двух женщин в Сирии стало «посланием» ИГ

Убийство двух женщин — сирийских госслужащих — в деревне Дашиша стало посланием террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) для «Сирийских демократических сил» (СДС), поддерживаемых США. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

20-летнюю Хинд Латиф аль-Хадир и ее подругу Сааду Фейсал аль-Хермас застрелили в январе 2021 года. Обнаружив их тела на обочине дороги, бойцы СДС сразу догадались, кто их убил. «Эти убийства были посланием для всех», — сказал командир группировки СДС Шван Сельмо (Shvan Selmo).

По данным WP, один из боевиков ИГ, 18-летний Ибрагим, за несколько дней до убийства хвастался в голосовом сообщении для двоюродного брата, что чувствует себя неприкасаемым. «Не волнуйся, никто даже не знает, кто мы такие», — говорил он в послании, которое позже оказалось в распоряжении СДС.

Так, однажды Ибрагим застрелил мужчину в наказание за то, что тот был членом СДС. «Я не останавливался, пока не увидел его мозги», — рассказал Ибрагим двоюродному брату.

Через несколько дней началось планирование убийства Хинд Латиф аль-Хадир и Саады Фейсал аль-Хермас, которые тогда участвовали в спонсируемой местным правительством программе расширения прав и возможностей женщин. Первой боевики захватили Сааду: они ворвались к ней в дом и увели ее в пикап, сразу же уехав. Далее таким же образом была похищена Хинд.

Спустя некоторое время после убийства женщин Ибрагима задержали. На допросе он рассказал, что был завербован в ИГ, поскольку хотел заработать денег. Однако, по данным разведки СДС, Ибрагим давно хотел стать террористом, так как видел оружие в руках как способ обрести власть. Его знакомство с «Исламским государством» началось с религиозных уроков дважды в неделю, затем он стал помогать боевикам перевозить сумки, а позже — убивать.

По оценкам возглавляемой США коалиции, в Сирии и Ираке все еще действуют от 8 до 16 тысяч боевиков ИГ.

СДС — коалиция курдских, арабских и ассирийских группировок, созданная в 2015 году при содействии США для борьбы с ИГ на территории востока Сирии.