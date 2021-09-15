США опровергли авиаудары на границе Сирии и Ирака

Представитель Пентагона Уэйн Маротто: США не наносили авиаударов на границе Сирии и Ирака

Пентагон опроверг информацию о том, что силы США совершили авиаудары на границе Сирии и Ирака. Об этом написал официальный представитель операции американских войск в этих странах «Внутренняя решимость» Уэйн Маротто в своем Twitter.

«Могу подтвердить, что мы не наносили ударов с воздуха по Абу-Кемалю 14 сентября 2021 года», — заявил Маротто.

Ранее источник в иракском ополчении сообщил РИА Новости, что в ночь на 15 сентября военный самолет нанес авиаудар по двум автомобилям на границе Сирии и Ирака.

28 июня американский истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F-15E выполнил авиаудары по по объектам, которые якобы принадлежат проиранским военизированным группировкам в пограничном регионе Ирака и Сирии. МИД Сирии назвал их нарушением суверенитета, а представители официального Багдада пообещали расследовать инцидент. США объяснили авиаудары желанием избежать эскалации конфликта.