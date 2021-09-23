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Сирия потребовала от Турции немедленного вывода войск

Глава МИД Сирии Микдад: Турция должна немедленно вывести войска из страны
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Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Турция должна немедленно вывести свои войска с северных территорий Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Фейсал Микдад, передает РИА Новости.

Дипломат потребовал от турецкой стороны прекратить оккупацию сирийского региона. По его мнению, одна из главных причин продолжения эскалации конфликта в стране — поддержка террористических сил со стороны Анкары.

«Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных Турцией территорий на севере страны», — заключил глава МИД.

Ранее Микдад рассказал об ухудшении экономической ситуации в Сирии из-за негативного влияния введенных США санкций. По его словам, ограничения американской стороны душат сирийский народ. Дипломат призвал международное сообщество усилить объемы помощи стране.

До этого сообщалось, что Турция планирует направить более тысячи солдат на северо-запад Сирии для повышения контроля за ситуацией в провинции Идлиб. Таким образом Анкара намерена пресечь поток сирийских беженцев, который якобы усилился в последние месяцы. Подкрепление направится в сирийскую провинцию незадолго до встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрагимом Раиси, которая запланирована на 29 сентября.

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