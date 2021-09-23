Власти Сирии указали на рост бедности в стране

Экономическая ситуация в Сирии стремительно ухудшается из-за негативного влияния введенных США санкций. Об этом заявил глава сирийского МИД Фейсал Микдад, передает РИА Новости.

Дипломат призвал международное сообщество усилить объемы помощи стране. «Санкции, введенные Соединенными Штатами, а также односторонние принудительные меры душат сирийский народ», — указал он.

По словам Микдада, в Сирии существенно вырос уровень бедности населения. Он отметил, что на фоне общего дефицита медикаментов в регионе наблюдается нехватка даже базовых лекарств для лечения пациентов с раком и коронавирусом. При этом власти страны не справляются самостоятельно с последствиями затянувшегося военного конфликта.

Ранее сообщалось, что Турция планирует направить более тысячи солдат на северо-запад Сирии для повышения контроля за порядком в провинции Идлиб. Таким образом Анкара намерена пресечь поток сирийских беженцев, который якобы усилился в последние месяцы. Подкрепление направится в сирийскую провинцию незадолго до встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрагимом Раиси, которая запланирована на 29 сентября.

