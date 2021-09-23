Эрдоган рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным

Эрдоган заявил, что ожидает важных решений на встрече с президентом Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает важных решений на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи 29 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча двух лидеров пройдет в формате «один на один». Эрдоган рассказал, что собирается обсудить с Путиным ситуацию в сирийской мятежной провинции Идлиб, где сейчас дислоцируется турецкий контингент. Ранее Дамаск потребовал у Анкары «немедленно» вывести войска с сирийской территории.

По мнению правительства Сирии, войска Турции остаются последней преградой для деэскалации в Идлибе, поскольку они фактически поддерживают идлибских повстанцев. Сирийский МИД в своем заявлении назвал турок оккупантами и призвал международное сообщество поддержать Дамаск в борьбе против них.

22 сентября стало известно, что Турция направила в Идлиб более тысячи солдат и военную технику, якобы для сдерживания увеличившегося потока беженцев. Контингент отправляется на северо-запад Сирии накануне встречи Эрдогана, Путина и президента Ирана Ибрагима Раиси в Сочи 29 сентября.

14 сентября на встрече с сирийским президентом Башаром Асадом Путин назвал иностранные вооруженные силы на территории Сирии главной преградой для восстановления мира в стране. Он отметил, что Дамаск при этом делает успехи в деэскалации, ведя переговоры с различными политическими группами Сирии.