Названа тема встречи Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин обсудит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о разграничении террористов и оппозиции в Сирии. Одну из тем встречи двух лидеров назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Как стало известно, президенты обсудят выполнение договоренностей о борьбе с террористами в Идлибской зоне деэскалации. Министр подчеркнул, что обязательство выполняется медленно со стороны Турции.

«Мы говорим с нашими турецкими партнерами, которые два года назад заключили с нами специальную договоренность о том, что они будут бороться с террористами в Идлибской зоне деэскалации и будут их отделять от тех вооруженных группировок, которые не являются террористическими, которые сотрудничают с турецкими военными», — отметил Лавров.

Переговоры пройдут в Сочи 29 сентября.