Эрдоган призвал изменить уровень отношений между США и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал изменить отношения между Вашингтоном и Анкарой, по его мнению, они должны находиться на совершенно ином уровне. Об этом сообщает ТАСС.

Турецкий лидер назвал проблемными отношения с американским президентом Джо Байденом и подчеркнул, что у него никогда не было таких отношений с предыдущими администрациями Соединенных Штатов. «США продолжают поддерживать террористические группировки в гораздо большем объеме, чем мы предполагали», — заявил Эрдоган, говоря о курдских боевиках из Сирийских демократических сил (СДС), которые, как полагают в Анкаре, связаны с Рабочей партией Курдистана, запрещенной в Турции.

Ранее турецкий президент отрицательно охарактеризовал свои отношения с Байденом. Он обвинил США в поставке оружия террористам в Сирии. Также Эрдоган обвинил США в давлении на Анкару по вопросу покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России и напомнил, что Америка отказалась поставлять Анкаре новейшие истребители F-35.