Эрдоган отрицательно оценил сотрудничество с Байденом

Президент Турции Эрдоган: мне не удалось хорошо начать работу с президентом Джо Байденом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отрицательно охарактеризовал свое сотрудничество с президентом США Джо Байденом. Оценку турецкого лидера передает ТАСС.

«Байден начал поставлять оружие, боеприпасы и снаряжение террористическим организациям в Сирии. Мы не собираемся равнодушно взирать на это», — добавил Эрдоган. Под террористами в Анкаре подразумеваются курдские боевики из Сирийских демократических сил (СДС). Считается, что они связаны с Рабочей партией Курдистана, запрещенной в Турции.

Ранее Эрдоган обвинил США в давлении на Анкару по вопросу покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России. Он заявил, что эта сделка уже закрыта. Также президент Турции напомнил, что США отказались поставлять турецкой армии новейшие истребители F-35.

17 сентября Вашингтон внес в санкционный список пятерых граждан Турции, якобы за сотрудничество с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, американское правительство присвоило им статус международных террористов.

