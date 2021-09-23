Эрдоган отказался пересматривать сделку с Россией по С-400 и осудил США

Сделка с Россией на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 завершена и не будет пересматриваться, несмотря на давление США. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

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Глава государства осудил Вашингтон и отказался вести диалог о российской системе ПВО до тех пор, пока Соединенные Штаты не исправят свои ошибки. Речь идет об отказе американского правительства продавать Анкаре новейшие истребители F-35. «Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться. Сделка с РФ закончена, назад дороги нет», — заключил Эрдоган.

Ранее директор Турецкого центра азиатско-тихоокеанских исследований, профессор Сельчук Чолакоглу рассказал, что Турция уже испытывает давление неофициальных санкций США из-за закупок у России комплексов С-400. Профессор не уточнил, о каких санкциях идет речь, но добавил, что давление США мешает Анкаре вести сделку с Москвой.

Переговоры о покупке систем, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.