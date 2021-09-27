В США оценили ракету российских МиГ-31

В США обратили внимание на расширенный арсенал перехватчиков МиГ-31БМ и МиГ-31БСМ. Самолет получил новую ракету малой дальности Р-74М класса «воздух-воздух». Новый боеприпас делает МиГ-31 одним из самых универсальных самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России. Подобное мнение выразил журнал The Military Watch.

Авторы издания отмечают, что МиГ-31 получил радиолокационную станцию «Заслон-М» и ракеты с дальностью в 400 километров, которые обуславливают преимущества самолета в поражении целей за пределами визуальной видимости.

Конструкция МиГ-31, предназначенного для перехвата воздушных целей, обусловила недостатки самолета в ближнем бою. The Military Watch пишет, что самолет не приспособлен к ближнему бою и «почти не способен выполнять сложные маневры». Кроме того, радар МиГ-31 предназначен для поражения целей на больших дистанциях.

Ракета Р-74М компенсирует недостатки МиГ-31 в ближнем бою, позволяя уничтожать маневренные цели. Новый боеприпас обеспечивает поражение целей на дальности от 300 метров. Издание подчеркивает, что Р-74М позволит поражать вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники без задействования ракет большой дальности Р-37.

Авторы резюмируют, что новая ракета делает МиГ-31, использующий широкий спектр боеприпасов, «очень универсальным самолетом». Модернизированные перехватчики также могут нести аэробаллистические ракеты класса «воздух-поверхность» «Кинжал», бомбы и противокорабельные ракеты.

Летом стало известно о включении ракет малой дальности Р-74М в состав вооружения МиГ-31БМ. Как сообщают «Известия», новая ракета позволит самолету поражать малозаметные дроны и крылатые ракеты.