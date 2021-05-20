Россия показала «бой» МиГ-31БМ

Советский (российский) сверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ в учебном бою поразил летательный аппарат условного противника, проникшего в воздушное пространство страны для сбора разведданных. Соответствующее видео на YouTube показало Минобороны России.

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В подписи к видео сообщается, что экипажи МиГ-31БМ обнаружили «условного противника без привлечения наземных средств ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»), успешно выполнив захват воздушной цели и поразив ее электронным пуском ракеты дальнего радиуса действия».

В марте «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что МиГ-31 станут перехватывать баллистические ракеты.

В январе газета со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщила, что истребители-перехватчики будут защищать Севморпуть (СМП).