В Кремле раскрыли темы будущих переговоров Путина и Эрдогана

Путин и Эрдоган обсудят на переговорах ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на переговорах в Сочи, которые состоятся 29 сентября, актуальные международные вопросы, а также экономическое и политическое партнерство Москвы и Анкары. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В пресс-службе раскрыли, что лидеры государств на будущих переговорах особое внимание уделят мировой повестке. «Будет также проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье», — говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган заявил о намерении Анкары закупить у России еще одну партию зенитно-ракетных систем (ЗРК) C-400. Политик подчеркнул, что Турция как суверенная страна единственная может принимать решения о закупке оружия у других государств.

26 сентября греческий политолог Пол Антонопулос предупредил, что, несмотря на установление позитивных отношений с Россией, Турция легко согласится на возможное сотрудничество с Западом, если она увидит в этом какие-либо преимущества.