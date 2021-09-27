Стало известно об обстреле российских вертолетов в Сирии

Два российских вертолета были обстреляны артиллерией с позиций турецких войск и протурецких боевиков в районе села Аль-Дардара, в четырех километрах к северу от города Тал Тамр в провинции Аль-Хасака в Сирии. Об этом стало известно из сообщения сирийского агентства North Press Agensy.

СМИ сообщает, что машины ВКС РФ поднялись в небо после того, как турецкая артиллерия начала обстреливать село. Вертолеты начали стрелять по позициям противника, однако боевики сосредоточили огонь на них. Пилотам пришлось выпустить тепловые ловушки, чтобы исключить попадание снарядов, и отступить.

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По некоторым данным, боевикам удалось сбить один из вертолетов. Однако журналист Anna News Александр Харченко, находящийся в Сирии, опроверг эту информацию. «ВКС РФ не теряли вертолет в Сирии. Все благополучно долетели до места базирования. Был ли обстрел? Был», — рассказал Харченко.

По его словам, «боевики на нервах, вот и шмаляют по всему, что летает». Он призвал читателей не беспокоиться и заверил, что те, кто атаковал российские вертолеты, «ответят за свои деяния».

Ранее стало известно, что боевики пытались прорваться сквозь позиции сирийских войск с контролируемых Турцией территорий. Бой произошел в районе населенного пункта Басельхайя, в провинции Алеппо. Прорыв закончился неудачей боевиков, десять из них получили ранения, после чего группировка отошла на исходные позиции.

29 сентября запланирована встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. На переговорах лидеры двух стран обсудят борьбу с террористами в идлибской зоне деэскалации. В частности, одной из главных тем станет разграничение террористов и вооруженной оппозиции, поддерживаемой Анкарой.