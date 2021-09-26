Американский десант открыл огонь по домам в Сирии и убил трех человек

САНА: военнослужащие США убили трех человек при высадке в провинции Дейр-эз-Зор

Американские военные убили трех человек в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.

Инцидент произошел при высадке десанта в деревне Эш-Шухейль. По утверждению источника САНА, военнослужащие прибыли на вертолетах и открыли огонь по домам и сельскохозяйственным угодьям.

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США вмешались в сирийскую гражданскую войну в 2014 году под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В настоящий момент, помимо военной инфраструктуры на севере страны, Соединение Штаты располагают военной базой на границе с Иорданией, возле сирийского города Эт-Танф.

Американская армия контролирует территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка. Сирийские власти считают ее присутствие незаконным и называют ее задачей кражу нефти.

В августе помощник министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул связала присутствие американских вооруженных сил на северо-востоке Сирии с помощью своим союзникам в борьбе с ИГ — коалиции курдских, арабских и ассирийских группировок, известной под названием «Сирийские демократические силы».