Сирийские боевики попытались прорваться с подконтрольной Турции территории

ЦПВС: боевики в провинции Алеппо попытались прорваться с территории под контролем Турции

Боевики в сирийской провинции Алеппо попытались прорваться с территории, находящейся под контролем Турции. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, передает РИА Новости.

Как уточнил Кулить, столкновение произошло около населенного пункта Басельхайя. Двигаясь с территории, подконтрольной турецким вооруженным силам, боевики пытались перейти линию соприкосновения с вооруженными силами Сирии.

В результате получили ранения пять сирийских военнослужащих и не менее 10 боевиков. Еще пять нападавших подорвались на минных заграждениях. «Боевики отступили на исходные позиции», — заключил Кулить.

Согласно отчету Организации Объединенных Наций (ООН), за десять лет войны в Сирии погибли более 350,2 тысячи человек. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила, что каждая 13-я жертва конфликта была женщиной или ребенком.