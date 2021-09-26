Эрдоган рассказал о надежде на вывод американских войск из Ирака и Сирии

Эрдоган: я бы хотел, чтобы американские войска ушли из Сирии и Ирака

Президент Турции Реджеп Эрдоган надеется, что США выведут войска не только из Афганистана, но и из Ирака и Сирии. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они ушли из Сирии и Ирака, — признался политик. — Точно так же, как ушли из Афганистана. Потому что, если мы стремимся служить миру во всем мире, оставаться в этих регионах нет смысла. Мы можем просто дать этим людям и этим администрациям возможность разбираться самим».

Эрдоган рассказал, что во время встреч с американским руководством он неоднократно заводил разговор о борьбе с Рабочей партией Курдистана, курдской партией «Демократический союз» и курдскими вооруженными формированиях в Ираке, которые в Турции считают террористическими организациями. «И я ни разу не получил положительного ответа по этому вопросу», — говорит политик.

В ответ на вопрос, сможет ли Турция гарантировать отсутствие нарушений прав человека в случае ее вооруженного вмешательства в дела Сирии, Эрдоган заявил, что Турция никогда не останется там, где ее ждут. По его словам, сейчас Турция занимается строительством 100 тысяч кирпичных домов для беженцев в Сирии.

Американская армия контролирует территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка. Сирийские власти считают ее присутствие незаконным и называют ее задачей кражу нефти.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара просит Россию изменить подход к политике в Сирии в качестве проявления солидарности с Турцией. Он подчеркнул, что режим президента Сирии Башара Асада представляет опасность для южных регионов Турции.