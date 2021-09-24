В ООН сообщили о 350 тысячах жертв сирийской войны

По данным ООН, за время войны в Сирии погибли более 350 тысяч человек

За десять лет войны в Сирии погибли более 350,2 тысячи человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Организации Объединенных Наций (ООН).

В ООН подчеркнули, что это неполные данные. Дело в том, что отчет составлялся согласно строгой методологии, которая требует указывать полное имя погибших, дату и место их смерти. Однако не во всех случаях удавалось собрать подробную информацию о жертвах войны.

При этом статистика учитывает как мирных граждан, так и комбатантов, погибших за время войны — с 2011 по 2021 годы. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила, что каждая 13-я жертва войны была женщиной или ребенком. Она заверила, что ее команда подготовит статистическую модель, которая сможет не только учесть всех погибших, но и установить ответственных за некоторые убийства.

По словам Бачелет, в 2014 году были установлены личности более 190 тысяч погибших. Reuters также приводит данные Сирийской обсерватории по правам человека, которая зафиксировала 500 тысяч убитых за десять лет войны. При этом устанавливается статус еще 200 тысяч предполагаемых жертв.

14 сентября состоялась встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, на которой оба лидера отметили совместные успехи в деле урегулирования сирийского конфликта. При этом Путин заявил, что полному восстановлению государственности в Сирии мешают иностранные контингенты на территории страны, которые присутствуют там без разрешения ООН или Асада

Война в Сирии началась в 2011 году с антиправительственных выступлений в различных регионах. Позже по сирийской территории начала распространяться террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). С 2014 года в конфликте принимает участие международная коалиция во главе с США, а с 2015-го — контингент Российской Федерации.