Сирия призвала Турцию и США вывести войска

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад в выступлении с трибуны ООН призвал США и Турцию вывести свои незаконно находящиеся в республике войска. Об этом сообщает РИА Новости.

Микдад также предостерег сепаратистов на севере страны от обращения за помощью к внешним силам. Он обвинил Анкару в том, что она поддерживает террористов в сирийской провинции Идлиб и нарушает взятые на себя обязательства в соответствии с соглашениями по итогам переговоров в Нур-Султане и Сочи. Глава ведомства подчеркнул, что поддержка оказывается и боевикам группировки «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России), что превратило Идлиб в «сборище иностранных террористов».

Кроме того, Микдад обвинил власти Турции в военных преступлениях против граждан Сирии, в ограничении доступа к питьевой воде, политике «тюркизации» населения оккупированных территорий САР. «Оккупация сирийской территории турецкими и американскими военными под неубедительными предлогами и разграбление ресурсов должны закончиться немедленно и без каких-либо условий», —

отметил министр.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган надеется, что США выведут войска не только из Афганистана, но и из Ирака и Сирии. «Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они ушли из Сирии и Ирака, — признался политик. — Точно так же, как ушли из Афганистана. Потому что если мы стремимся служить миру во всем мире, оставаться в этих регионах нет смысла. Мы можем просто дать этим людям и этим администрациям возможность разбираться самим».