В США захотели наказать Турцию за покупку российского вооружения

Выдвинутый администрацией США в качестве кандидата на должность посла в Турции Джефф Флейк считает, что Штатам необходимо наказать Анкару путем введения санкций, если она продолжит покупать у России новые вооружения. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США по утверждению его кандидатуры, его слова передает ТАСС.

Флейк, комментируя приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, отметил, что в случае утверждения его на должность он хочет донести до Анкары мысль, что ей необходимо перестать закупать российское оружие и именно отказ от этих систем будет являться путем к снятию американских санкций. Кроме того, он собирается предостеречь страну от дальнейших приобретений российских вооружений, заявив, что в таком случае их ждут новые санкции в дополнение к уже имеющимся.

«В то же время мы должны подталкивать Турцию к приобретению американских оборонных систем, которые позволяют сохранить оперативную совместимость турецких вооруженных сил с НАТО», — добавил дипломат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал изменить отношения между Вашингтоном и Анкарой. По его мнению, они должны находиться на совершенно ином уровне. Турецкий лидер назвал проблемными отношения с американским президентом Джо Байденом и подчеркнул, что у него никогда не было таких отношений с предыдущими администрациями Соединенных Штатов.