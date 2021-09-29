В Кремле прокомментировали слова о намеренном кашле Путина при Трампе

Песков назвал полной чушью слова о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом в Осаке

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «полной чушью» заявления о том, что президент России Владимир Путин якобы намеренно кашлял на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в 2019 году, зная, что тот боится микробов. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм в своей книге привела слова экс-советника Трампа по России Фионы Хилл. Та предположила, что российский лидер, который несколько раз кашлял на переговорах, «возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов» президента США.

Ранее Песков прокомментировал заявление Гришэм о том, что в 2019 году в Японии, чтобы отвлечь внимание лидера США, в российскую делегацию намеренно включили красивую переводчицу. По его словам, президент России не участвует в выборе переводчика. Специалистов такого уровня для международных мероприятий подбирает министерство иностранных дел, добавил представитель Кремля.