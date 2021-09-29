Кремль рассказал об отборе «красивой переводчицы» для встречи Путина и Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-пресс-секретаря бывшего американского президента Дональда Трампа Стефани Гришэм о том, что в 2019 году в Японии, чтобы отвлечь внимание лидера США, в российскую делегацию намеренно включили красивую переводчицу, пишет РИА Новости.

Отбирает МИД

Как рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина, глава государства не участвует в выборе переводчика. Специалистов такого уровня для международных мероприятий подбирает министерство иностранных дел.

Переводчиков обеспечивает министерство иностранных дел по заявке администрации президента Дмитрий Песков О выборе переводчиков для Владимира Путина

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Ответ дипломатов

В МИД России, в свою очередь, решили пошутить о «симпатичной переводчице». Источник в ведомстве предположил, почему у американской стороны возникли подозрения. По его словам, Москве теперь становится ясно, «о чем думают члены делегаций США на переговорах с русскими». «Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», — добавил дипломат.

Мемуары

О том, что Москва отправила в составе российской делегации на встречу с Трампом «привлекательную брюнетку» написала в своих мемуарах «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» экс-пресс-секретарь американского президента Стефани Гришэм. Книга выйдет в печать 5 октября.

По ее словам, первой на внешность гостьи из Москвы обратила внимание бывший советник главы государства Фиона Маклауд Хилл. Когда началась встреча, она наклонилась к пресс-секретарю и спросила у нее, заметила ли она, насколько привлекательна девушка.

Она спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой Стефани Гришэм О привлекательности участницы российской делегации

Потом советник Трампа и вовсе предположила, что переводчицу выбрали с определенной целью — отвлекать Трампа.

Путин и Трамп также обсуждали актуальные вопросы 16 июля 2018 года в Хельсинки. Кроме того, 10 ноября 2017 года главы государств увиделись в рамках саммита АТЭС в городе Дананг. Впервые они встретились 7 июля 2017 года на полях саммита G-20 в Гамбурге. Вместо запланированных 30-45 минут их переговоры тогда продлились два часа 15 минут. В тот же день они побеседовали в неформальной обстановке за ужином.

Саммит

Саммит G-20 в Осаке, о котором идет речь, прошел 28-29 июня 2019 года. Встреча Путина и Трампа на высшем уровне состоялась в первый день мероприятия. Лидеры заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину. Кроме того, Путин и Трамп договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями.

С российской стороны во встрече принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.

Трампа сопровождали его бывший госсекретарь Майк Помпео, экс-помощник по национальной безопасности Джон Болтон, бывший советник Фиона Хилл, экс-глава Минфина Стив Мнучин и занимавшая тогда пост пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.