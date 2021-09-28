В МИД России пошутили про слова о симпатичной переводчице на встрече с Трампом

Источник в МИД о переводчице Путина: теперь ясно, о чем думают американцы на переговорах

В Министерстве иностранных дел (МИД) России прокомментировали предположения в США относительного того, что российский лидер Владимир Путин в 2019 году специально взял симпатичную переводчицу на встречу с тогдашним американским президентом Дональдом Трампом, чтобы отвлечь его. Слова источника во внешнеполитическом ведомстве передает РИА Новости.

Собеседник агентства пошутил, что если американская делегация обращает внимание на внешность переводчицы, то МИД России теперь становится ясно, «о чем думают члены делегаций США на переговорах с русскими». «Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», — добавил источник.

Ранее бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм предположила в своей книге, что в 2019 году президент России Владимир Путин умышленно взял на переговоры красивую женщину-переводчицу, чтобы отвлечь американского лидера, которым в то время был Дональд Трамп. По ее словам, специалист была «привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой». Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переводчиц на переговорах первых лиц выбирает внешнеполитическое ведомство, а не президент.

4 сентября племянница бывшего американского лидера Мэри заявила, что Трамп был больше заинтересован во взаимодействии с Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время его пребывания у власти, а не с теми, кто «желал заниматься дипломатией».