Путин оценил влияние Турции на Карабах

Путин: влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе

Влияние Турции на ситуацию в Нагорном Карабахе способствует примирению в регионе. Так его оценил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет ТАСС.

По его словам, активно работает российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. Именно это сотрудничество — гарантия согласования позиций сторон по дальнейшим действиям, которые направлены на примирение, добавил Путин.

Ранее российский лидер отметил, что отношения с Турцией развиваются позитивно. Иногда переговоры идут непросто, однако результат оказывается позитивным благодаря ведомствам, которые научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон, уточнил глава государства.

