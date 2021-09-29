Эрдоган по-русски поблагодарил Путина за встречу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным по-русски поблагодарил его за встречу, сказав «спасибо». Трансляция переговоров велась на YouTube-канале Sputnik.

Турецкий лидер также выразил благодарность России за помощь в борьбе с лесными пожарами. Он отметил, что только «хороший друг появляется в темный день». Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с гибелью российских сотрудников МЧС, участвовавших в тушении пожаров.

Ранее президент Турции прибыл в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры стран обсудили ситуацию в Сирии. Эрдоган отметил, что для безопасности в регионе большое значение имеют совместные шаги Москвы и Анкары. Турецкий лидер подчеркнул, что мир в Сирии зависит от развития российско-турецких отношений.