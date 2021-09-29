Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении пожаров турецкой поговоркой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в тушении лесных пожаров. Его слова прозвучали на встрече в Сочи, фрагмент которой транслировал YouTube-канал Sputnik.

«Хороший друг появляется в темный день», — такую турецкую поговорку вспомнил Эрдоган по этому случаю. Его переводчик перевел ее на русский пословицей «Друг познается в беде».Также Эрдоган напомнил, что при тушении лесных пожаров погибли российские и турецкие сотрудники. Турецкий лидер еще раз выразил президенту Путину свои соболезнования за гибель граждан России.

14 августа российский самолет-амфибия Бе-200, арендованный для тушения лесных пожаров турецкими властями, потерпел крушение в районе турецкого населенного пункта Адана, когда заходил на посадку. В катастрофе погибли пятеро российских военнослужащих и три гражданина Турции. Среди погибших оказался легендарный летчик Евгений Кузнецов.

Лесные пожары в Турции начались в конце июля и продолжались практически весь август. Наиболее вероятной причиной пожаров стала аномальная жара, однако турецкие власти не исключают вероятность намеренных поджогов. Под ударом стихии оказались такие туристические районы Турции, как Анталья и Бодрум.

