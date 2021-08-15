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Раскрыты имена погибших при крушении Бе-200 в Турции российских летчиков

Трое подполковников, старший лейтенант и старший сержант погибли при крушении Бе-200
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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В результате крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции погибли трое российских подполковников, старший лейтенант и старший сержант. Имена погибших раскрыты в опубликованном на сайте Кремля указе президента России Владимира Путина о присуждении им ордена Мужества посмертно.

Так, на борту разбившегося авиалайнера находились подполковники Владислав Беркутов, Вадим Карасев и Евгений Кузнецов, а также старший лейтенант Николай Омельченко и старший сержант Юрий Чубаров. Все они удостоены госнаград.

Ранее было известно имя только одного погибшего — легендарного российского летчика Евгений Кузнецова. Смерть знаменитого пилота, ставшего главным героем картины «Форсаж. Возвращение», подтвердили его близкие.

Самолет-амфибия Бе-200, арендованный турецкими властями у России для тушения пожаров, разбился 14 августа в районе турецкого населенного пункта Адана, когда заходил на посадку. В результате погибли пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции.

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