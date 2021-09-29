Первый блок строящейся «Росатомом» в Турции АЭС «Аккую» запустят в 2022 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил строящуюся «Росатомом» в провинции Мерсин АЭС «Аккую» и заявил, что первый блок будет запущен уже в 2022 году. Об этом стало известно в ходе переговоров турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным, трансляция доступна в YouTube.

«Я посетил "Аккую", сооружение АЭС идет по плану. Мне доложили, что строительство атомной электростанции завершится к определенному времени», — подчеркнул Эрдоган.

В марте Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую». По словам турецкого лидера, проект внесет серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности Турции и обеспечит турецких потребителей недорогой и экологичной электроэнергией.

Россия и Турция договорились о строительстве и эксплуатации АЭС на площадке «Аккую» в 2010 году. Объект строится по концессионной схеме, когда одновременно строителем и владельцем зарубежного объекта выступает российская сторона.

