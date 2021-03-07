Путин и Эрдоган дадут старт основному этапу стройки АЭС «Аккую»

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дадут старт основному этапу стройки АЭС «Аккую». Об этом сообщает телеканал «Россия».

Мероприятие пройдет на следующей неделе в режиме телемоста. Масштабные российско-турецкие проекты реализуются быстрыми темпами, благодаря политической воле двух стран, несмотря на критику, отмечал ранее российский лидер.

20 ноября 2020 года первый замгендиректора «Росатома», директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров заявлял, что первый бетон в блоке №3 АЭС «Аккую» в Турции будет залит уже весной.

«Нам недавно выдали разрешение на сооружение блока №3. До этого мы на третьем блоке тоже работали, у нас было, так называемое, ограниченное разрешение на работы, которые были связаны со всеми работами неядерного характера», — отмечал он.

Все документы для получения лицензии на четвертый блок были поданы, по словам Кирилла Комарова, в мае 2020 года. «Это последняя лицензия, которую нам необходимо получить. Думаю, что к осени 2021 года эта лицензия будет получена», — добавил он. По его словам, корпорация набрала «очень приличный портфель зарубежных заказов, который находится между 135 и 140 миллиардами долларов в разные годы».

Россия и Турция договорились о строительстве и эксплуатации АЭС на площадке «Аккую» в турецкой провинции Мерсин в 2010 году. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторами, мощностью 1200 мегаватт каждый. АЭС строится по концессионной схеме, когда одновременно строителем и владельцем зарубежного объекта выступает российская сторона. Станцию планируется сдать в эксплуатацию до 2023 года.