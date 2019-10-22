Погибшие в Турции при строительстве АЭС «Аккую» оказались украинцами

Погибшие работники на строительстве АЭС «Аккую» в Турции оказались украинцами. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщили в российском посольстве в Анкаре.

Представитель дипмиссии уточнил, что сообщения о гибели россиян появились в СМИ, и они не соответствуют действительности.

Источник «Газеты.Ru» в атомной отрасли уточнил, что инцидент случился утром 19 октября. Микроавтобус со строителями, прилетевшими в Анталью, столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли граждане Украины Андрей Воронов и Денис Осмукша. Пострадали 11 человек — девять украинцев, один россиянин и один местный житель.

Ранее 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес соболезнования от себя и от турецкого народа в связи с гибелью двоих граждан России при строительстве АЭС.

Россия и Турция договорились о строительстве и эксплуатации АЭС на площадке «Аккую» в турецкой провинции Мерсин в 2010 году. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторами, мощностью 1200 мегаватт каждый. АЭС строится по концессионной схеме, когда одновременно строителем и владельцем зарубежного объекта выступает российская сторона. Станцию планируется сдать в эксплуатацию до 2023 года.

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