Россия
 
Последние новости
В Донбассе начались бои
Пассажирка покашляла на таксиста и украла его телефон после просьбы надеть маску
В Роспотребнадзоре оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19
Раскрыты подробности кастинга для нового «Дома-2»
Осужденный за массовое убийство курсантов в 90-е россиянин захотел на свободу
Поместье Игоря Коломойского попало на видео
В России стало меньше безработных
Информаторы WADA Степановы подали в ООН иск против России
Опровергнуты общепринятые представления о древних людях
Центробанк рассказал о тайном оружии США против России
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Туран Салджы / ИА РИА Новости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таийп Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока атомной электростанции «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. Церемония проходила в формате видеоконференции, сообщает РИА Новости в среду, 10 марта.

«Я хотел бы выразить удовлетворение тем, что слаженные усилия российских и турецких специалистов — атомщиков, инженеров, рабочих — позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком», — сказал российский лидер.

По его словам, проект внесет серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности Турции, обеспечит турецких потребителей недорогой и экологичной электроэнергией.

Путин добавил, что даже пандемия коронавируса не помешала строительству электростанции.

В свою очередь, Эрдоган сообщил, что начало строительства последнего энергоблока запланировано на 2022 год.

Россия и Турция договорились о строительстве и эксплуатации АЭС на площадке «Аккую» в 2010 году. Объект строится по концессионной схеме, когда одновременно строителем и владельцем зарубежного объекта выступает российская сторона.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Первый бетон на третьем блоке «Аккую» в Турции зальют весной 2021 года
«Росатом» получит «зеленые кредиты» на строительство АЭС «Аккую»
Путин и Эрдоган дадут старт основному этапу стройки АЭС «Аккую»