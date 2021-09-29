Эрдоган прибыл с визитом в Сочи в сопровождении главы турецкой разведки

Эрдогана во время поездки в Россию сопровождает глава турецкой разведки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в сопровождении главы Национальной разведывательной организации Хакана Фидана. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Также в делегацию турецкого лидера вошли глава Управления по связям администрации Эрдогана Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Ибрагим Калын.

Визит Эрдогана организован по приглашению Путина. Президента Турции встретили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский и другие.

В ходе переговоров лидеры стран обсудили ситуацию в Сирии. Эрдоган отметил, что для безопасности в регионе большое значение имеют совместные шаги Кремля и Анкары. Турецкий лидер подчеркнул, что мир в Сирии зависит от развития российско-турецких отношений.