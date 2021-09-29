Эрдоган рассказал о значении отношений России и Турции для мира в Сирии

Мир в Сирии зависит от развития российско-турецких отношений. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, которые транслировались YouTube-каналом Sputnik.

Турецкий лидер отметил, что для безопасности в регионе большое значение имеют совместные шаги Москвы и Анкары. Он также отметил важность сотрудничества в области повышения обороноспособности обеих стран. «Шаги, которые мы уже сделали были правильными, и их не вернуть», — добавил Эрдоган.

Ранее стало известно, что Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию в Идлибе, где в настоящий момент активизировались действия российской авиации против боевиков. В частности, стороны коснутся вопроса разграничения террористов и вооруженной оппозиции, поддержку которой оказывает Турция.

27 сентября Дамаск призвала турецкие и американские войска покинуть территорию Сирии, поскольку они присутствуют на ней без официального разрешения президента Башара Асада. Также в Сирии потребовали от Вашингтона и Анкары прекратить поддерживать боевиков, находящихся на северо-востоке страны.