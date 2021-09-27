В Турции обеспокоились участившимися авиаударами ВКС России в Сирии

Минобороны Турции: в последнее время мы наблюдаем всплеск авиаударов ВКС России в Идлибе

Турция выражает обеспокоенность по поводу участившихся воздушных атак Воздушно-космических сил (ВКС) России в провинции Идлиб на севере Сирии. Об этом заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар на странице ведомства в Twitter.

«В последнее время наблюдается всплеск авиаударов [ВКС России в Идлибе]. Мы уже отмечали, что это противоречит меморандуму о взаимопонимании», — заявил чиновник. По его словам, сейчас ведутся переговоры по поводу возникших противоречий между Москвой и Анкарой.

Материалы по теме Дипломатическая акробатика. Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией? «Маневры за спиной Москвы» США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии

Акар добавил, что Турция должна сохранить присутствие в Идлибе, чтобы обеспечить безопасность своих южных границ, а также для борьбы с растущим потоком сирийских беженцев. Вдобавок он назвал целью турецкого контингента в Сирии «обеспечение безопасности сирийских братьев».

29 сентября должна состояться встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На сегодняшний день известно, что стороны планируют обсудить ситуацию в Идлибе. В частности, разговор коснется разграничения террористов с вооруженной оппозицией, поддерживаемой Турцией.

Дамаск потребовал от Анкары немедленно вывести турецкий контингент с сирийской территории 23 сентября. Ранее стало известно, что ВКС России действительно увеличили число авиаударов в Идлибе, поддерживая штурм укреплений вооруженной оппозиции сирийскими наземными силами.

Меморандум «О взаимопонимании» между Турцией и Россией был заключен в 2019 году в Сочи. Стороны договорились совместно достигнуть урегулирования на северо-востоке Сирии. Согласно условиям меморандума, сирийский северо-восток делится на зоны ответственности между Турцией и коалицией вооруженных сил России и Сирии.