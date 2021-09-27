Российские ЗРПК на авиабазе Хмеймим сбили беспилотник боевиков из Идлиба

Российские военные с помощью зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожили беспилотник, запущенный боевиками в зоне деэскалации в Идлибе. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, передает «Интерфакс».

По его словам, средства контроля воздушного пространства заметили дрон боевиков в 12:30. «Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель уничтожена на удалении от авиабазы», — сказал Кулить.

Сообщается, что пострадавших в результате авиаудара нет. В ЦПВС призвали участников незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, выступая с трибуны ООН, призвал США и Турцию вывести свои незаконно находящиеся в республике войска. Он обвинил Анкару в том, что она поддерживает террористов и боевикам группировки «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб, чем нарушает взятые на себя обязательства в соответствии с соглашениями по итогам переговоров в Нур-Султане и Сочи. Глава ведомства подчеркнул, что действия Анкары и Вашингтона превратили Идлиб в «сборище иностранных террористов».