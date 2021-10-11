Москвичам начали делать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус

В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на антиген к COVID-19 в 20 местах

В Москве в 20 точках началось бесплатное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу, которое может пройти любой житель города. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Тестирование определит наличие коронавируса за 15 минут

По словам Раковой, скрининг поможет вовремя выявлять заболевание, чтобы быстро начинать лечение и предотвратить риск тяжелого течения COVID-19.

85 процентов составляет эффективность экспресс-тестов на антиген к COVID-19

Как сообщили в столичном оперштабе, только в двух процентах случаев скрининг показывает ложноотрицательный результат.

Для прохождения теста понадобится паспорт, для детей — свидетельство о рождении

Ракова рассказала, что пункты тестирования будут работать в десяти центрах госуслуг «Мои документы» с десяти утра до десяти вечера. Тест можно будет сделать в Крылатском, Лосиноостровском районах, а также в Митино и Некрасовке. Кроме того, это можно сделать в ГУМе, ЦУМе, фудмолле «Депо» и торговых центрах «Рио» на Ленинском проспекте и Дмитровском шоссе, а также в торговых центрах «Ереван плаза», «Океания», «Щука» и «Калейдоскоп».

Если у москвича будет положительный результат, ему сразу сделают ПЦР-тест

При положительном результате жителю столицы сделают бесплатный ПЦР-тест на наличие коронавируса — его результат придет в течение суток. После скрининга человеку будет необходимо отправиться домой и соблюдать режим самоизоляции до получения результатов.

При отрицательном результате ПЦР-теста человеку не нужно будет соблюдать самоизоляцию. Если же коронавирус обнаружат, к пациенту придет домой врач и назначит лечение.

Экспресс-тесты помогут избежать новых ограничений в городе

Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города столичный оперштаб

В оперативном штабе добавили, что введение экспресс-тестирования решает как раз эту проблему.

Ранее экспресс-тесты начали делать всем москвичам с симптомами ОРВИ

Официально их ввели 1 октября, но в тестовом режиме врачи использовали эту систему с июля, отметила Ракова. До этого экспресс-тесты в московских клиниках для диагностики коронавируса не применялись.

Позже власти объяснили, что такой формат поиска зараженных COVID-19 позволит сократить число летальных случаев. Время ожидания результатов сократится с 2-3 дней до 10-20 минут.